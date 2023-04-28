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Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 08:30
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Фото из открытых источников
Как обычно в мае в стране отмечают три госпраздника: День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы, благодаря им казахстанцы могут рассчитывать в общей сумме на 11 выходных дней, сообщает Zakon.kz.

Итак, 1 мая на Праздник единства народа казахстанцы отдохнут:

- при пятидневной рабочей неделе – три дня подряд: 29, 30 апреля (суббота, воскресенье) и 1 мая (понедельник);
- при шестидневной рабочей неделе – два дня: 30 апреля (воскресенье) и 1 мая (понедельник).

Затем на День защитника Отечества и День Победы:

- при пятидневной рабочей неделе нас ждут четыре выходных дня подряд: 6, 7, 8, 9 мая (суббота, воскресенье, понедельник, вторник);
- при шестидневной рабочей неделе – три дня подряд: 7, 8 и 9 мая (воскресенье, понедельник, вторник).


Источник: zakon.kz
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