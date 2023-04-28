В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, сколько иностранцев работает в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



"По состоянию на 1 апреля 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 417 иностранных граждан", - говорится в сообщении.



Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 584 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 028 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).



Основная часть привлеченной иностранной рабочей силы относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 186 и 881 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 302 человека, а в рамках корпоративного перевода - 1 437 человек.



На данный момент в Казахстане насчитывается 1 693 работодателя, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 407,9 тысячи граждан Казахстана, что составляет 96 процентов от общей численности работников.



По видам экономической деятельности наибольшее количество работает в сферах: строительства - 5 262 человека (37,3 процента), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1 441 человек (10 процентов), сельского, лесного и рыбного хозяйства - 1143 человека (8 процентов), профессиональной, научной и технической деятельности - 979 человек (7 процентов), обрабатывающей промышленности - 883 человека (7 процентов).



Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай - 3 493 человека (25 процентов), Индия - 1 722 человека (12 процентов), Турция - 1 483 человека (11 процентов), Узбекистан - 1 461 человек (9,3 процента).



Министерством труда и соцзащиты населения ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24 процента по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.