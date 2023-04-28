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У двух крупнейших ГЭС Казахстана сменился собственник

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 11:16
У двух крупнейших ГЭС Казахстана сменился собственник
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фонд "Самрук-Казына" стал единственным владельцем двух гидроэлектростанций в Восточном Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

"Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", ценные бумаги которого находятся в официальном списке KASE, сообщил о том, что с 25 апреля 2023 года стал обладать 100-процентными долями участия в ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2021 года сообщалось о переговорах с арабскими инвесторами о приватизации Шульбинской и Усть-Каменогорской гидроэлектростанций.

Позже правительство отозвало из Мажилиса законопроект о ратификации совместной декларации правительств Казахстана и ОАЭ о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях.

19 марта 2022 года в Министерстве энергетики сообщили, что гидротехнические сооружения Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС не будут приватизированы и продаваться не будут.

В январе этого года стало известно, что фонду "Самрук-Казына" могут передать ГЭС при условии получения положительного отраслевого заключения уполномоченного органа соответствующей отрасли, согласованного с органами национальной безопасности.


Источник: Tengrinews.kz
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