Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Апреля
+16...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.21 KZT
  • €1 = 503.47 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Приговор Мамаю является местью за его критику в адрес власти – Amnesty International

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 11:47
Приговор Мамаю является местью за его критику в адрес власти – Amnesty International
Фото из открытых источников
Алматы. 28 апреля. КазТАГ – Приговор лидеру незарегистрированной Демократической партии Казахстана (ДПК) Жанболату Мамаю является местью за его критику в адрес власти, считает авторитетная международная правозащитная организация Amnesty International.

«Осуждение 10 апреля является возмездием за его законную критику правительства и его руководство незарегистрированной оппозиционной партией ДПК. Условный приговор накладывает серьезные ограничения на право Жанболата Мамая на свободу выражения мнений, свободу собраний и свободу передвижения. Условия его приговора запрещают любую политическую или благотворительную деятельность, такую, как дальнейшие попытки зарегистрировать свою политическую партию, всю журналистская деятельность и использование социальных сетей, и ограничивает его свободу передвижения», - говорится в обращении организации на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Отмечается, что любое нарушение Мамаем этих условий может привести к наказанию в виде лишения свободы.

«Призываем вас принять все необходимые меры, которые в ваших силах, чтобы все ограничения в отношении Жанболата Мамая, и все обвинения против него были немедленно сняты», - сказано в обращении.

Напомним, Мамаю вменили оскорбление представителей власти, распространение заведомо ложной информации и организацию массовых беспорядков. 10 апреля лидера ДПК осудили на шесть лет заключения условно. Сам политик вину не признает и указывает на отсутствие у следствия доказательств. 11 апреля американская правозащитная организация Freedom Now осудила обвинительный приговор, вынесенный Мамаю.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика