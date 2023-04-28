Приговор Мамаю является местью за его критику в адрес власти – Amnesty International

Алматы. 28 апреля. КазТАГ – Приговор лидеру незарегистрированной Демократической партии Казахстана (ДПК) Жанболату Мамаю является местью за его критику в адрес власти, считает авторитетная международная правозащитная организация Amnesty International.
«Осуждение 10 апреля является возмездием за его законную критику правительства и его руководство незарегистрированной оппозиционной партией ДПК. Условный приговор накладывает серьезные ограничения на право Жанболата Мамая на свободу выражения мнений, свободу собраний и свободу передвижения. Условия его приговора запрещают любую политическую или благотворительную деятельность, такую, как дальнейшие попытки зарегистрировать свою политическую партию, всю журналистская деятельность и использование социальных сетей, и ограничивает его свободу передвижения», - говорится в обращении организации на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Отмечается, что любое нарушение Мамаем этих условий может привести к наказанию в виде лишения свободы.
«Призываем вас принять все необходимые меры, которые в ваших силах, чтобы все ограничения в отношении Жанболата Мамая, и все обвинения против него были немедленно сняты», - сказано в обращении.
Напомним, Мамаю вменили оскорбление представителей власти, распространение заведомо ложной информации и организацию массовых беспорядков. 10 апреля лидера ДПК осудили на шесть лет заключения условно. Сам политик вину не признает и указывает на отсутствие у следствия доказательств. 11 апреля американская правозащитная организация Freedom Now осудила обвинительный приговор, вынесенный Мамаю.
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