Почти 2,5 миллиарда тенге за провальный сезон. Стало известно о зарплатах в "Барысе"

Обнародована информация о зарплатах игроков столичного хоккейного клуба "Барыс" - Спорт Экспресс сообщает, что клуб истратил на заработные платы хоккеистов почти два с половиной миллиарда тенге, передает Tengri Sport.Самые дорогие контракты у двух лидеров "Барыса" - канадского легионера Линдена Вея и казахстанца Никиты Михайлиса. За сезон они заработали по 278 с половиной миллионов тенге (50 миллионов рублей).В топ-5 находятся еще три канадца: защитник Алекс Грант – более 250 миллионов (45 миллионов рублей), нападающий Майкл Шапю – около 145 миллионов (26 миллионов рублей) и защитник Крис Биргас – около 140 миллионов (25 миллионов рублей).Пятую строчку с Биргасом делят словацкий вратарь Юлиус Гудачек и американский нападающий Энтони Луис. Казахстанцев, кроме Михайлиса, в топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов клуба нет.Нападающий сборной Казахстана Кирилл Савицкий идет на 12-й позиции, а за ним - три хоккеиста с российскими паспортами (Сагадеев отказался от документов Казахстана).Еще несколько казахстанцев и россиян зарабатывают в пределах 50 миллионов тенге. Самая маленькая зарплата в клубе у казахстанского защитника Тамерлана Гайтамирова – около 17 миллионов тенге за сезон.Общая зарплатная ведомость в казахстанском клубе – почти два с половиной миллиарда тенге (441 миллион рублей, или 5,4 миллиона долларов) за сезон.Отметим, что казахстанский клуб неудачно сыграл в регулярном чемпионате КХ и не смог выйти в плей-офф, впервые в истории занял последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл в 68 матчах.Юношеская сборная Казахстана по хоккею громит соперников на чемпионате мира - 2023, а основная сборная дважды обыграла сборную Кореи.