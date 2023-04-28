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Выходной перенесут на День столицы в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:46
Выходной перенесут на День столицы в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня столицы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Сообщается, что в целях рационального использования рабочего времени в 2023 году день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут на День столицы в 2023 году четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля.

При этом суббота, 1 июля, будет рабочим днем.

Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.

Выходной перенесут на День столицы в Казахстане


Напомним, в мае казахстанцы отметят три больших праздника: День единства народа Казахстана 1 мая, 7 мая - День защитника Отечества и 9 мая - День Победы.

1 мая в этом году выпадает на понедельник, который и станет выходным днем. Вместе с последними днями апреля у казахстанцев будет три дня отдыха. День защитника Отечества - 7 мая - выпадает на воскресенье, и поэтому еще один выходной переносится на 8 мая. А вместе с Днем Победы 9 мая казахстанцы отдохнут сразу четыре дня: с 6 по 9 мая.

Таким образом, общее количество дней отдыха в мае составляет:

- при пятидневной рабочей неделе 11 дней;
- при шестидневной - семь дней.


Источник: Tengrinews.kz
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