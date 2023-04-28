Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан, он был задержан в Турции – генпрокуратура

Астана. 28 апреля. КазТАГ – Бежавший из страны бывший начальник департаментов полиции (ДП) Алматы и Алматинской области Серик Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан, он был задержан в Турции, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.



«Для поимки и возвращения Кудебаева С.М. в страну правоохранительными и специальными органами во взаимодейтствии с иностранными партнерами проделана огромная работа. Подключены силы Интерпола, в министерство юстиции Турецкой Республики направлены материалы по его экстрадиции. Отмечаем, что Кудебаев С.М. не собирался самостоятельно возвращаться на Родину, поскольку по полученным данным, он подал документы на оформление вида на жительство. В дальнейшем, при содействии зарубежных коллег Кудебаев С.М. был задержан на территории Турецкой Республики и доставлен в Казахстан», - опровергли в генпрокуратуре в пятницу утверждения родных генерала о том, что Кудебаев якобы добровольно вернулся в Казахстан.



В ведомстве уточнили, что Кудебаев, вопреки подписке о невыезде, незаконно пересек госграницу и вылетел из международного аэропорта Бишкека в Стамбул.



«По факту незаконного пересечения им государственной границы вне пунктов пропуска (часть 1 статьи 392 УК) специальными прокурорами проводится досудебное расследование. В свою очередь, кыргызской стороной также расследуется аналогичное уголовное дело», - добавили в надзорном органе.



27 апреля сообщалось, что Кудебаев задержан и доставлен специальным бортом в Казахстан из Стамбула. Позднее генпрокурор Берик Асылов подтвердил задержание Кудебаева официально. Позже стало известно, что генерал водворен в ИВС. 28 апреля родные Кудебаева заявили, что генерал якобы добровольно сдался силовикам Казахстана и сам вернулся в Казахстан. В этот же день экс-глава ДП выступил с последним словом в суде, где заявил о своей невиновности.



Напомним, ранее генеральная прокуратура сообщила, что силовики в ходе январских событий были деморализованы из-за слабости своего руководства. В качестве примера в надзорном органе привели ситуацию, когда Кудебаев покинул здание полиции на фоне беспорядков в Талдыкоргане. Суд над Кудебаевым начался 5 января. Сторона обвинения просит приговорить его к девяти годам заключения. 10 марта стало известно, что Кудебаев был госпитализирован незадолго до оглашения решения суда по его делу, поэтому заседание было перенесено. 27 марта КазТАГ сообщал, что суд над Кудебаевым отложили в четвертый раз.



30 марта сообщалось, что бывшего начальника департаментов полиции (ДП) Алматы и области Жетысу Серика Кудебаева доставят в суд принудительно, однако 1 апреля выяснилось, что он сбежал. Позднее стал известен маршрут его побега в Турцию. 3 апреля информация о побеге Кудебаева подтвердилась в суде. Позднее суд сообщил, что Кудебаев находился под подпиской о невыезде. В тот же день погранслужба КНБ сообщила о начале проверки в связи с пересечением Кудебаевым госграницы Казахстана.



5 апреля генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту побега бывшего начальника департаментов полиции.



Примечательно, что после побега Кудебаева пятерых полицейских, проходящих фигурантами по делам о январских событиях, заключили из-под домашнего ареста под стражу.