В "Барысе" объяснили миллиардную зарплату для хоккеистов

Президент "Барыса" Борис Иванищев выступил с официальным заявлением о заработных платах хоккеистов в клубе, передает Tengri Sport.



Ранее в СМИ появилась информация о суммах в контрактах хоккеистов: почти 2,5 миллиарда тенге за сезон.



"Необходимо отметить, что по бюджету заработной платы "Барыс" находится внизу списка команд КХЛ. При этом в системе клуба создана полная вертикаль развития хоккея: профессиональная команда в КХЛ, профессиональная команда "Номад" в Pro Hokei Ligasy, молодежная команда "Снежные Барсы", женская команда "Томирис" в Qyzdar Hokei Ligasy, две молодежные команды, принимающие участие в Jastar Hokei Ligasy, а также система подготовки всех возрастов в детско-юношеской спортивной школе.



Подобную полную систему резерва имеют единичные клубы КХЛ", – цитирует Иванищева пресс-служба "Барыса".



Президент казахстанского клуба также рассказал об источниках финансирования "Барыса" - "нагрузки на государственный бюджет нет".



"Средства на зарплаты хоккеистам выделяются из внебюджетных источников. Нагрузки на государственный бюджет нет. Кроме того, руководство Казахстанской федерации хоккея систематически работает над привлечением значительных спонсорских средств в клуб.



Если посмотреть заработные платы хоккеистов в разрезе заработных плат других клубов КХЛ, то выплаты соответствуют международной практике и спросу на рынке", – дополнил Иванищев.



Отметим, что на данный момент клуб занимается формированием состава на следующий сезон. В предыдущем розыгрыше КХЛ он не вышел в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.