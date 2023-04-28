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Видели все своими глазами: казахстанец рассказал историю о призраке в Актобе

Просмотров:279 Опубликовано: Сегодня, 17:46
Видели все своими глазами: казахстанец рассказал историю о призраке в Актобе
Фото из открытых источников
Известный казахстанский виолончелист Багжан Октябрь рассказал на своей странице в TikTok историю о призраке бабушки в Актобе, передает Liter.kz.

По словам музыканта, село Актолагай в Актюбинской области по истине мистическое. Историю о призраке бабушки ему поведал местный житель.

Бабушка жила в этом селе и разводила лошадей. Она и умерла здесь, когда воры пытались украсть ее лошадей. Ее призрак приходит по ночам. Это не просто миф, мы видели все своими глазами, – говорит сельчанин.

Первая встреча с призраком, по словам мужчины, случилась темной ночью. По их словам, бабушка преследовала их и пыталась выгнать из палатки.

Мы лежали в палатке ночью. Слышим стуки, тут бабушка вышла, преследовала нас и сильно напугала, – рассказывает герой видео.

Говорится, что после смерти двое сыновей бабушки похоронили ее в конюшне.

У нее были двое детей. После смерти матери они пришли и похоронили ее в конюшне. Наверное, чтобы другие люди не могли пользоваться этим домом, – предполагает мужчина.

В комментариях к видео местные жители подтверждают сверхъестественные явления в этом селе.



Источник: liter.kz
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