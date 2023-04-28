Видели все своими глазами: казахстанец рассказал историю о призраке в Актобе

Известный казахстанский виолончелист Багжан Октябрь рассказал на своей странице в TikTok историю о призраке бабушки в Актобе, передает Liter.kz.
По словам музыканта, село Актолагай в Актюбинской области по истине мистическое. Историю о призраке бабушки ему поведал местный житель.
Бабушка жила в этом селе и разводила лошадей. Она и умерла здесь, когда воры пытались украсть ее лошадей. Ее призрак приходит по ночам. Это не просто миф, мы видели все своими глазами, – говорит сельчанин.
Первая встреча с призраком, по словам мужчины, случилась темной ночью. По их словам, бабушка преследовала их и пыталась выгнать из палатки.
Мы лежали в палатке ночью. Слышим стуки, тут бабушка вышла, преследовала нас и сильно напугала, – рассказывает герой видео.
Говорится, что после смерти двое сыновей бабушки похоронили ее в конюшне.
У нее были двое детей. После смерти матери они пришли и похоронили ее в конюшне. Наверное, чтобы другие люди не могли пользоваться этим домом, – предполагает мужчина.
В комментариях к видео местные жители подтверждают сверхъестественные явления в этом селе.
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