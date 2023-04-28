Прием заявлений на основное ЕНТ начался в Казахстане

В Казахстане начался прием заявлений на основное Единое национальное тестирование, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования.



Регистрация продлится с 28 апреля по 14 мая на сайте Наццентра.



Сроки проведения ЕНТ: с 16 мая по 5 июля 2023 года.



"С 28 апреля по 6 мая подать заявление можно только на первую попытку, а с 7 по 14 мая – на вторую. При регистрации вы сами выбираете дату, время и место проведения ЕНТ. В указанный период вы можете сдать тестирование 2 раза (оба сертификата действительны) и с наилучшим результатом принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта", - сообщили в Наццентре.



В этом ЕНТ могут принять участие:



- выпускники школ и колледжей 2023 года;

- выпускники школ и колледжей прошлых лет;

- обучающиеся 11 (12) классов за рубежом;

- кандасы;

- студенты-условники.



Выпускники школ текущего года участвуют в ЕНТ бесплатно, для остальных лиц стоимость участия составит 4 230 тенге.