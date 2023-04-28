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Прием заявлений на основное ЕНТ начался в Казахстане

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 18:54
Прием заявлений на основное ЕНТ начался в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане начался прием заявлений на основное Единое национальное тестирование, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования.

Регистрация продлится с 28 апреля по 14 мая на сайте Наццентра.

Сроки проведения ЕНТ: с 16 мая по 5 июля 2023 года.

"С 28 апреля по 6 мая подать заявление можно только на первую попытку, а с 7 по 14 мая – на вторую. При регистрации вы сами выбираете дату, время и место проведения ЕНТ. В указанный период вы можете сдать тестирование 2 раза (оба сертификата действительны) и с наилучшим результатом принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта", - сообщили в Наццентре.

В этом ЕНТ могут принять участие:

- выпускники школ и колледжей 2023 года;
- выпускники школ и колледжей прошлых лет;
- обучающиеся 11 (12) классов за рубежом;
- кандасы;
- студенты-условники.

Выпускники школ текущего года участвуют в ЕНТ бесплатно, для остальных лиц стоимость участия составит 4 230 тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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