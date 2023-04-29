Бизнес-миссия в Казахстан: 20 американских компаний готовятся к визиту в страну

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с послом США в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов Америки обсудили премьер-министр Алихан Смаилов и посол США в нашей стране Дэниел Розенблюм.

Стороны рассмотрели текущую ситуацию в торгово-экономической сфере, обсудили перспективы укрепления взаимодействия в энергетической и транспортно-логистической отраслях, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, экологии и затронули ряд других вопросов.





Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан считает США стратегическим партнером как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. На сегодня в РК успешно осуществляют деятельность более 900 совместных предприятий.



"Как и прежде, мы настроены на дальнейшее углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами по всей повестке широкоформатного взаимодействия", – сказал Алихан Смаилов.



Как отметил глава Правительства, товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 40 процентов и составил 3,1 миллиарда долларов. При этом Казахстан видит значительный потенциал для дальнейшего увеличения объемов торговли и готов нарастить экспорт по 90 товарным позициям на 800 миллионов долларов.



Отмечается, что США занимают одно из лидирующих мест по объемам прямых инвестиций в Казахстане. В прошлом году приток американских инвестиций вырос почти в 2 раза и превысил 5,1 миллиарда долларов. Это соответствует допандемийным рекордным уровням.



Дэниел Розенблюм подчеркнул, что есть огромный потенциал для дальнейшего развития казахстанско-американских отношений на основе общих интересов.



"Мы хотим укрепить показатели по инвестициям и увеличить двусторонний торговый оборот. Компании США заинтересованы в расширении своей деятельности в Казахстане в различных сферах. Это касается горно-металлургического комплекса, сельского хозяйства, здравоохранения, информационно-коммуникационных и "зеленых" технологий, а также сферы транспорта", - сказал Дэниел Розенблюм.



Он добавил, что порядка 20 американских компаний, представляющих большой спектр секторов, планируют сформировать деловую бизнес-миссию и посетить Казахстан летом текущего года.



По итогам встречи стороны подтвердили готовность поддерживать активные контакты по всем взаимовыгодным направлениям сотрудничества.