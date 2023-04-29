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Бизнес-миссия в Казахстан: 20 американских компаний готовятся к визиту в страну

Просмотров:984 Опубликовано: Сегодня, 09:04
Бизнес-миссия в Казахстан: 20 американских компаний готовятся к визиту в страну
Иллюстративное фото
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с послом США в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов Америки обсудили премьер-министр Алихан Смаилов и посол США в нашей стране Дэниел Розенблюм.
Стороны рассмотрели текущую ситуацию в торгово-экономической сфере, обсудили перспективы укрепления взаимодействия в энергетической и транспортно-логистической отраслях, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, экологии и затронули ряд других вопросов.


Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан считает США стратегическим партнером как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. На сегодня в РК успешно осуществляют деятельность более 900 совместных предприятий.

"Как и прежде, мы настроены на дальнейшее углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами по всей повестке широкоформатного взаимодействия", – сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава Правительства, товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 40 процентов и составил 3,1 миллиарда долларов. При этом Казахстан видит значительный потенциал для дальнейшего увеличения объемов торговли и готов нарастить экспорт по 90 товарным позициям на 800 миллионов долларов.

Отмечается, что США занимают одно из лидирующих мест по объемам прямых инвестиций в Казахстане. В прошлом году приток американских инвестиций вырос почти в 2 раза и превысил 5,1 миллиарда долларов. Это соответствует допандемийным рекордным уровням.

Дэниел Розенблюм подчеркнул, что есть огромный потенциал для дальнейшего развития казахстанско-американских отношений на основе общих интересов.

"Мы хотим укрепить показатели по инвестициям и увеличить двусторонний торговый оборот. Компании США заинтересованы в расширении своей деятельности в Казахстане в различных сферах. Это касается горно-металлургического комплекса, сельского хозяйства, здравоохранения, информационно-коммуникационных и "зеленых" технологий, а также сферы транспорта", - сказал Дэниел Розенблюм.

Он добавил, что порядка 20 американских компаний, представляющих большой спектр секторов, планируют сформировать деловую бизнес-миссию и посетить Казахстан летом текущего года.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность поддерживать активные контакты по всем взаимовыгодным направлениям сотрудничества.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Lite (Посетители) Сегодня, 13:32
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 Himars (Посетители) Сегодня, 11:10
master_kz,
О, басталды kill

Ресей агенттерінің санағы ашылды

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 дорожник (Посетители) Сегодня, 11:05
mahabbat1985,
Вы совершенно правы. А если с Америкой не дружить то и нефть не поможет: Ливия, Ирак, Венесуэла

Жить нужно непременно хорошо
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 11:01
Цитата: mahabbat1985
С Америкой надо и нужно дружить,

Есть небольшой нюанс. Исключительно на их условиях.-)
Равная конкуренция в мире им не нужна.
 
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 mahabbat1985 (Посетители) Сегодня, 10:31
С Америкой надо и нужно дружить, если посмотреть на такие страны как Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия и такие же другие маленькие богатые нефтью государства которые в союзе с США, народ их живёт как в раю и как не странно их территории никто не захватывает
 
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 Himars (Посетители) Сегодня, 09:50
енді тағы да Ресей патриоттар АҚШ пен соғысуға келеді lol

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