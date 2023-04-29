Из Казахстана поступило рекордное число заявок на обучение в Турции

Казахстанская молодежь и в нынешнем году проявила высокий интерес к обучению в вузах Турции, причем на всех уровнях: от бакалавриата до докторантуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.
В этом году в Казахстане было подано рекордное число заявок на обучение в рамках стипендиальной программы, реализуемой Управлением по делам соотечественников за рубежом и родственных общин (YTB) Турции.
Сотрудники YTB уже начали проводить собеседование с кандидатами, прошедшими первый тур в рамках стипендиальной программы.
Так, приехавшая на собеседование в Астану из северного Костаная Гульдана Марат сообщила, что хочет получить высшее образование именно в Турции, поэтому подала заявку на получение стипендии в магистратуре.
"Я прошла первый тур, и меня вызвали на собеседование. Я очень счастлива", — делится казахстанка.
Девушка рассказала, что окончила Костанайский государственный университет.
"Сейчас я подала документы в Анкарский университет, в частности на аграрный факультет, кафедру технологии молока и молочных продуктов", — отметила Марат.
Девушка обратила внимание на тот факт, что сельское хозяйство и пищевая промышленность стали важными секторами в последнее время, и что, она хочет проводить научные исследования в этой области в будущем.
Между тем, другая жительница Казахстана Айжан Толеуова сообщила, что учится на четвёртом курсе факультета журналистики Евразийского национального университета в Астане и хочет продолжить свое образование в сфере цифровых медиа в Турции.
По словам девушки, она владеет турецким языком.
"Казахстан и Турция — братские страны. У меня в Турции есть друзья. Поэтому я не думаю, что у меня возникнут трудности с адаптацией. Я изучила программу нескольких университетов, связанных с моим факультетом, и подала заявку", — рассказала Айжан.
Еще одна жительница Казахстана — Айдана Алмаджанова сообщила, что окончила факультет социологии Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова.
По ее словам, она предпочла пройти дальнейшее образование в Турции, проанализировав перед подачей заявки рейтинги вузов мира.
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