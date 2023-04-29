Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 29 Апреля
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.39 KZT
  • €1 = 498.18 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Из Казахстана поступило рекордное число заявок на обучение в Турции

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 11:17
Из Казахстана поступило рекордное число заявок на обучение в Турции
Иллюстративное фото
Казахстанская молодежь и в нынешнем году проявила высокий интерес к обучению в вузах Турции, причем на всех уровнях: от бакалавриата до докторантуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

В этом году в Казахстане было подано рекордное число заявок на обучение в рамках стипендиальной программы, реализуемой Управлением по делам соотечественников за рубежом и родственных общин (YTB) Турции.

Сотрудники YTB ​​уже начали проводить собеседование с кандидатами, прошедшими первый тур в рамках стипендиальной программы.

Так, приехавшая на собеседование в Астану из северного Костаная Гульдана Марат сообщила, что хочет получить высшее образование именно в Турции, поэтому подала заявку на получение стипендии в магистратуре.

"Я прошла первый тур, и меня вызвали на собеседование. Я очень счастлива", — делится казахстанка.

Девушка рассказала, что окончила Костанайский государственный университет.

"Сейчас я подала документы в Анкарский университет, в частности на аграрный факультет, кафедру технологии молока и молочных продуктов", — отметила Марат.

Девушка обратила внимание на тот факт, что сельское хозяйство и пищевая промышленность стали важными секторами в последнее время, и что, она хочет проводить научные исследования в этой области в будущем.

Между тем, другая жительница Казахстана Айжан Толеуова сообщила, что учится на четвёртом курсе факультета журналистики Евразийского национального университета в Астане и хочет продолжить свое образование в сфере цифровых медиа в Турции.

По словам девушки, она владеет турецким языком.

"Казахстан и Турция — братские страны. У меня в Турции есть друзья. Поэтому я не думаю, что у меня возникнут трудности с адаптацией. Я изучила программу нескольких университетов, связанных с моим факультетом, и подала заявку", — рассказала Айжан.

Еще одна жительница Казахстана — Айдана Алмаджанова сообщила, что окончила факультет социологии Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова.

По ее словам, она предпочла пройти дальнейшее образование в Турции, проанализировав перед подачей заявки рейтинги вузов мира.


Источник: baigenews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика