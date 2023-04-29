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На каких машинах ездят акимы Актобе и области

Просмотров:484 Опубликовано: Сегодня, 14:35
На каких машинах ездят акимы Актобе и области
Фото ©REUTERS
Президент Казахстана посоветовал акимам ходить по своим городам пешком. Газета "Диапазон" узнала, на каких машина ездят акимы и ходят ли пешком, передает Tengrinews.kz.

На прошлой неделе в ходе совещания на тему социально-экономического развития страны, президент Касым-Жомарт Токаев призвал обратить серьезное внимание на обустройство казахстанских городов.

"Акимы должны пешком ходить по своим городам и населенным пунктам", - сказал Глава государства.

Корреспондент газеты "Диапазон" поинтересовался, на каких машинах ездит руководство области и города и ходят ли они пешком.

У акима города Мурата Журебекова служебное авто Kia Quoris 2014 года выпуска.

"Машиной я пользуюсь. При этом и в будни, и в выходные также хожу по улицам, жилым массивам, дворам", - рассказал Мурат Журебеков.

Аким области Ералы Тугжанов рассказал, что его служебный автомобиль Lexus 2012 года выпуска.

"Я не могу в районы и села идти пешком. Сами понимаете, расстояния не маленькие. В городе везде по объектам пешком ходить не получится. Я думаю, создавать видимость, что пешком ходим, никому не нужно. Где объективно нужно поехать на машине - мы поедем на машине. Где можно спокойно пешком пройтись, конечно, пройдем пешком", - сказал Ералы Тугжанов.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Neo_250
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 15:09
Я не могу в районы и села идти пешком. Сами понимаете, расстояния не маленькие draznilka
А Вы сходите и прогуляйтесь- я думаю много чего нового увидели бы.К тому же Ваше длительное отсутствие на работе вряд ли бы кто то заметил lol
 
 

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