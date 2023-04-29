На каких машинах ездят акимы Актобе и области

Президент Казахстана посоветовал акимам ходить по своим городам пешком. Газета "Диапазон" узнала, на каких машина ездят акимы и ходят ли пешком, передает Tengrinews.kz.



На прошлой неделе в ходе совещания на тему социально-экономического развития страны, президент Касым-Жомарт Токаев призвал обратить серьезное внимание на обустройство казахстанских городов.



"Акимы должны пешком ходить по своим городам и населенным пунктам", - сказал Глава государства.



Корреспондент газеты "Диапазон" поинтересовался, на каких машинах ездит руководство области и города и ходят ли они пешком.



У акима города Мурата Журебекова служебное авто Kia Quoris 2014 года выпуска.



"Машиной я пользуюсь. При этом и в будни, и в выходные также хожу по улицам, жилым массивам, дворам", - рассказал Мурат Журебеков.



Аким области Ералы Тугжанов рассказал, что его служебный автомобиль Lexus 2012 года выпуска.



"Я не могу в районы и села идти пешком. Сами понимаете, расстояния не маленькие. В городе везде по объектам пешком ходить не получится. Я думаю, создавать видимость, что пешком ходим, никому не нужно. Где объективно нужно поехать на машине - мы поедем на машине. Где можно спокойно пешком пройтись, конечно, пройдем пешком", - сказал Ералы Тугжанов.