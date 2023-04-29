В Атырау мальчик залил в бак трактора шубат

В Атырау подали в суд на мальчика, который залил в бак трактора шубат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой Город".



Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области. Мужчину обвиняли по статье 435 КоАП "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним".



Дело в том, что сын подсудимого залил верблюжье молоко в маслозаливную горловину трактора, который принадлежал садоводческому обществу "Спектр".



На судебном заседании законный отец подростка полностью признал вину и попросил назначить мягкое наказание. Суд, с учётом материального положения отца ребёнка, полного признания им вины, с уменьшением размера административного штрафа на 30 процентов, назначил штраф на сумму 16 905 тенге.



Постановление суда вступило в законную силу.