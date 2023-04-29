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Насколько подорожает бытовой газ в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:14
Насколько подорожает бытовой газ в Казахстане
Иллюстративное фото
Министерство энергетики РК подготовило проект приказа об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время средняя розничная цена на товарный газ в Казахстане для населения составляет 22,06 тенге/м³. При повышении предельных оптовых цен на товарный газ на 15% розничные цены для населения в Казахстане вырастут в зависимости от региона от 1,1 до 3,87 тенге /м³ (без учета НДС), средний рост составит порядка 2,7 тенге/м³ (без учета НДС).

В министерстве отметили, что повышение предельных оптовых цен на товарный газ обусловлено ростом себестоимости поставок, снижением его производства и ростом потребления товарного газа на внутреннем рынке.

Проект приказа предусматривает установление предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2028 года с разбивкой по годам отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы, с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов Казахстана.

- В соответствии с законодательством Республики Казахстан повышение предельных оптовых цен не должно превышать 15% в течение одного календарного года, – говорится в сообщении.


Источник: liter.kz
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