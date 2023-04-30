Перевернутый флаг Казахстана повесили в Астане

На площади Защитников Отечества в Астане стоит флагшток, на котором развевается перевернутый Государственный флаг Казахстана. Об этом передаёт Ulysmedia.kz.



Такую картину заметили местные жители.



"Город Астана, улица Кажымукана. На площади Защитников Отечества перевернутый Государственный флаг. Я стоял через дорогу и сфоткал", – написали очевидцы.



Напомним, в январе текущего года в Казахстане был увеличен штраф за надругательство над госсимволами. Теперь он составляет 3 тысячи МРП (10 миллионов 350 тысяч тенге в 2023 году. - Прим.). Также нарушитель может быть привлечен к общественным работам на срок до 900 часов.

