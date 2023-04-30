Льготные автокредиты в Казахстане будут давать только льготникам, - ФРП

Получить банковский заём под низкие проценты на покупку отечественных авто смогут только отдельные категории граждан, передает Astana TV.
Об этом рассказал коллегам из Kolesa.kz заместитель председателя правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров:
Предложения звучали разные. И наиболее возможный вариант на сегодня: выделить категории граждан, которые смогут получить льготные автокредиты. То есть сделать программу доступной не для всех казахстанцев. В данное время идёт совместная работа с МИИР РК, МЦРИАП и НУХ «Байтерек» по уточнению этих категорий. Один из главных вопросов, которые предстоит решить, — возможность определения принадлежности гражданина к льготной категории на этапе подачи заявки. Чтобы личность заявителя пробивалась по всем базам и автоматически принималось решение о его участии в программе.
По словам Гаппарова, под программу попадут лишь 2-3 миллиона казахстанцев.
Напомним, программу запустили 16 мая прошлого года. Очереди в автосалоны занимали с раннего утра, когда их двери еще были закрыты. Ажиотаж продолжался до тех пор, пока не приостановили прием заявок в связи с исчерпанием средств. Вновь возобновили подачу заявлений 6 февраля этого года, Но уже онлайн. Правда, закончилась она, так и не успев начаться, - за 18 секунд.
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