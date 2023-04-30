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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане

Просмотров:195 Опубликовано: Сегодня, 16:31
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
Иллюстративное фото
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане, сообщили в бюро национальной статистики АСПР РК.

«На сегодня численность населения Казахстана составляет 19 808 430 человек. Из них 70,6% – казахи, доля русского населения – 15,1%, узбеков – 3,2%, украинцев – 1,9%, уйгуров – 1,5%, немцев – 1,1%, татаров – 1,1%, азербайджанцев – 0,7%, корейцев – 0,6% и другие национальности», – говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что самая большая численность казахов проживает в Туркестанской области – 1,5 млн, больше всего русских от их общего числа проживает в г. Алматы – 428 тыс., узбеков в Туркестанской области – 378 тыс. человек, украинцев в Костанайской области – 86 тыс., из 297 тыс. уйгуров большинство проживает в Алматинской области – 120 тыс. человек.

«В нашей стране есть еще представители таких этносов, как гагаузы, лезгины, кумыки, аварцы, всего в Казахстане, под единым шаныраком, проживают представители 124 национальностей», – резюмируется в сообщении.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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шевченко (Посетители) Сегодня, 17:46
С наступающим праздником- днём единства народов Казахстана! Где программа мероприятий?!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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