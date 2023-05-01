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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Появились данные о национальном составе Казахстана

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 09:06
Появились данные о национальном составе Казахстана
Фото из открытых источников
В преддверии Дня единства народа Казахстана в Бюро национальной статистики поделились данными о этнических группах в стране, передает Tengritravel.kz.

На сегодня численность населения Казахстана составляет 19 808 430 человек. Из них 70,6 процента – казахи, доля русского населения – 15,1 процента, узбеков – 3,2 процента, украинцев – 1,9 процента, уйгуров – 1,5 процента, немцев – 1,1 процента, татаров – 1,1 процента, азербайджанцев – 0,7 процента, корейцев – 0,6 процента и другие национальности.

Самая большая численность казахов проживает в Туркестанской области – 1,5 миллиона, больше всего русских от их общего числа проживает в Алматы – 428 тысяч, узбеков в Туркестанской области – 378 тысяч человек, украинцев в Костанайской области – 86 тысяч, из 297 тысяч уйгуров большинство проживает в Алматинской области – 120 тысяч человек.

"В нашей стране есть еще представители таких этносов, как гагаузы, лезгины, кумыки, аварцы, всего в Казахстане под единым шаныраком проживают представители 124 национальностей. Мы желаем им всем мира, счастья и добра", - говорится в сообщении.


Источник: Tengrinews.kz
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