"Не дает права на работу". В МИД объяснили, чего ждать от безвиза с Китаем

В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали, чего ожидать от безвизового режима с Китаем и какие условия он предусматривает, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Официальный представитель МИД Айбек Смадияров заявил, что соглашение о безвизовом режиме с Китаем еще планируется подписать и оно вступит в силу только после завершения процедур ратификации обеими сторонами.



"Соглашение еще не подписано. Граждане Китая уже сегодня могут посещать Казахстан без виз на срок до 14 дней, мы ввели это еще летом прошлого года. Как видите, огромного наплыва китайских туристов в Казахстане не наблюдается, так что все опасения о якобы засилье граждан КНР беспочвенны", - отметил он.



Теперь же, по его словам, безвизовый режим будет обоюдным, то есть граждане Казахстана тоже смогут посещать Китай в туристических и деловых целях.



"Казахстанцы смогут просто и легко посещать Китай. Раньше для этого надо было оформлять китайскую визу, выстаивать в очереди, платить консульский сбор, а после введения безвиза этого больше не нужно", - заявил он.



Как сообщил Смадияров, нахождение граждан Казахстана и Китая на территории обеих стран без визы будет ограничено 30 днями пребывания - суммарно до 90 календарных дней в течение 180 дней. Для более длительного пребывания им необходимо заранее оформлять визы.



"Безвизовый режим распространяется только для туристических и деловых поездок, заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели и не дает права на работу. Все, кто нарушит миграционный режим, будут наказываться соответствующим образом. Безвизовый режим направлен на увеличение туристского потока, что благоприятно скажется на экономике, поскольку туристы будут тратить деньги в отелях, ресторанах, на транспорте, в культурно-развлекательных учреждениях", - заверил он.



Граждане Казахстана и Китая, которые нарушат миграционный режим, будут наказаны в соответствии с законом, заверил официальный представитель МИД.