Депутат Башинская сложила полномочия после комментария про Турцию и Зеленского

Депутат маслихата Алматы VIII созыва от партии Amanat Анна Башинская заявила о сложении мандата, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Я не хочу своими действиями навлечь тень на миролюбивую политику нашей страны. За эти дни я многое обдумала и глубоко понимаю чувства всех, кто осуждает мой поступок. Еще раз хочу подчеркнуть, что мой комментарий был неуместным в свете сегодняшних непростых событий. Тем самым создав сложную ситуацию в глазах общества. В связи с этим я полностью разделяю официальную позицию партии. Осознавая личную ответственность, я принимаю решение о сложении депутатских полномочий. Искренне прошу извинения у всех соотечественников и однопартийцев за допущенную ошибку", - написала Башинская в своем Facebook.
Отметим, ранее Анна Башинская в комментариях под постом в Facebook "рекомендовала" президенту Украины Владимиру Зеленскому "вместо Крыма напасть на Турцию".
Позже Анна Башинская удалила свой комментарий и извинилась. "Я необдуманно написала комментарий к заявлению президента Украины... Я совершенно не то имела в виду, написав про Турцию. Прошу прощения перед братским турецким народом!" - написала она.
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