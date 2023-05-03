Жигули Дайрабаев ответил на обвинения в махинациях с недвижимостью

Депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев ответил на обвинения в незаконных действиях с недвижимостью, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В своем аккаунте в Facebook Жигули Дайрабаев отметил, что из-за плотного графика он смог отреагировать на слухи о нем в социальных сетях. По словам депутата, его обвинили в двух эпизодах. Первый - дом, купленный в Мерке, а второй - земля в селе Кенес.



"Покупая что-то ценное, любой семь раз взвешивает и принимает решение. Кому нужен дом, который вы купили для своей семьи, чтобы после долгого времени считался незаконным? Никто не хочет так рисковать. Если вы зададите себе этот вопрос, думаю, вы сразу поймете. Договор, заключенный через нотариуса, является законным, и соблюдены все права домовладельцев. Я не знаю гражданина, который требует денег. Насколько я знаю, он бывший муж женщины, которая продала мне дом. Этот гражданин воспользовался моим положением и выбрал путь вымогательства. Скажу, что это не в первый раз. Некоторое время назад человек, обвинивший меня, был наказан и оштрафован судом за клевету на меня. Если они не прекратят это делать, мне снова придется обращаться в суд", - написал депутат.



По поводу земли в селе Кенес Жигули Дайрабаев пояснил, что ее владельцами являются братья Иембердиевы. "У меня нет и метра земли в Мерке. Поэтому я считаю, что жалобы недовольных жителей села следует направлять Иембердиевым. Было бы лучше, если бы селяне не обвиняли меня без оснований и снова обратились ко мне за помощью", - заключил депутат.



Напомним, ранее в Жамбылской области жители села Кенес обвинили агрофирму в захвате земель. По их словам, компания обманным путем завладела 10 тысячами гектаров в их населенном пункте. Сельчанам обещали дивиденды. Однако прибыли они так и не получили. В истории фигурирует имя мажилисмена Жигули Дайрабаева.



Позже в соцсетях появилось обращение жителя Мерке. Мужчина утверждает, что депутат Дайрабаев незаконно вмешался в суд и переоформил дом на свое имя. По словам автора видео, дом находился в совместной собственности и без согласия не мог быть передан Дайрабаеву.