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"Не связана с обманом": об изменениях в программе льготного автокредитования высказался министр

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 11:10
"Не связана с обманом": об изменениях в программе льготного автокредитования высказался министр
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев пояснил новые условия льготного автокредитования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса министр ответил на вопрос об изменении условий программы льготного автокредитования. 2 мая стало известно, что ее пересмотрят в Казахстане. Журналисты спросили министра Карабаева в связи с новыми условиями программы, не будут ли обмануты казахстанцы.

"Никоим образом она не связана с обманом. В первую очередь это связано с дальнейшей необходимостью усовершенствования программы. Вы хорошо знаете, в целом у нас сейчас базовая ставка Нацбанка - 16 процентов, при таком раскладе 4 процента автокредитования - это хорошая процентная ставка. Поэтому эта процентная программа достаточно успешная, и мы идем в сторону совершенствования программы. Одним из требований в том числе был именно такой первоначальный взнос", - заявил Карабаев, отвечая на вопросы журналистов.

Министр заявил, что новые требования для участия в программе будут озвучены до 15 мая.

"Все имеют право участвовать, и есть необходимость дальнейшего совершенствования программы. Мы будем устанавливать максимальный порог по заработной плате, чтобы те, кто получает заработную плату выше определенной суммы, не смогли участвовать в программе. Мы смотрим, изучаем, до 15 мая озвучим. Все усовершенствования начнут действовать при следующем запуске программы", - пояснил он.



Марат Карабаев напомнил, что оператором программы является Фонд развития промышленности.

"Те механизмы, которые мы предложили, мы считаем, что они достаточно справедливы. И поэтому механизм продвигаем, готовы обсудить, если есть дельные предложения", - резюмировал министр индустрии и инфраструктурного развития.

Напомним, изменения в программу льготного автокредитования планируется внести сразу по четырем пунктам. Один из первых пунктов - это введение первоначального взноса за авто.


Источник: Тengrinews.kz
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