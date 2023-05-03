Депутаты просят премьера разобраться с проблемой утечки мозгов из Казахстана

Депутаты фракции ОСДП подняли проблему оттока квалифицированных казахстанцев и притока в страну неквалифицированной рабочей силы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Свой депутатский запрос члены фракции адресовали премьер-министру Алихану Смаилову. Депутат Асхат Рахимжанов отметил, что ежегодно многие зарубежные вузы ведут целенаправленную политику для переманивания лучших школьников из Казахстана, которые, по его словам, в дальнейшем зачастую остаются в этих странах.



"Поводом для депутатского запроса является проблема оттока мозгов и притока в страну неквалифицированной рабочей силы. Если опираться на официальную статистику, Казахстан был привлекательным только в период с 2004 по 2011 год, когда сальдо притока в страну было положительным. В этот период наименьший показатель прироста населения за счет миграции был в 2008 году (1117 человек), а самый большой – в 2006 году, когда в страну прибыл 66 731 человек, а выехали за пределы республики – 33 690, с приростом на 33 041 человека", - сообщил Рахимжанов.



Согласно приведенной статистике, с 2012 года страну больше покидает казахстанцев, чем прибывает новых лиц, желающих подать на получение гражданства. По данным, приведенным ОСДП, в 2021 году отрицательное сальдо составило 21 217 человек. С учетом текущей геополитической ситуации этот отток прекратился. Тем не менее, как отмечается, отрицательное сальдо сохраняется – 6722 человека по итогам 2022 года.



Для нашей страны, учитывая плотность населения, это катастрофическая цифра, добавил Рахимжанов.



"К сожалению, чаще всего на территорию Казахстана прибывает, зачастую нелегально, неквалифицированная рабочая сила из соседних стран. Они не только не платят налоги, но и "отбирают хлеб" у наших соотечественников. По официальным данным МВД, анализ миграционной ситуации показывает, что иностранцы въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства, и в этом в большей степени помогают наши граждане Казахстана. Немалая часть нарушений связана с привлечением иностранцев на работу без получения для этого разрешительных документов. (...) На сегодняшний день никаких эффективных действий со стороны правительства не наблюдается", - добавил депутат.



На основании вышеизложенного депутаты подготовили следующие вопросы:



-Когда будет запущена единая информационная система учета движения мигрантов, кто является ее разработчиком и сколько средств направлено на ее создание?

-Сколько физических лиц было привлечено к административной ответственности, какова эта динамика за последние 5 лет? Из каких стран основные нарушители?

-Не назрела ли необходимость ужесточения наказания как для нарушителей, вплоть до установления запрета в будущем пересекать казахстанскую границу, так и для казахстанских физических и юридических лиц, которые прикрывают нелегалов и создают им условия для нарушения законодательства?