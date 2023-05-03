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Вынесен приговор всем участникам по делу LRT в Астане

Просмотров:322 Опубликовано: Сегодня, 16:08
Вынесен приговор всем участникам по делу LRT в Астане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Астане озвучили приговор всем обвиняемым в судебном процессе по делу строительства LRT, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время заседания в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны судья Виктория Семенова озвучила приговор по делу о хищении при строительстве системы легкорельсового транспорта (LRT).

"Ачилова Улугбека признать виновным по части 5 статьи 28 и пункту 2 части 4 статьи 189 УК и назначить наказание: 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней степени безопасности.

Абдыхамитова Даурена признать виновным по части 5 статьи 28, пункту 2 части 4 статьи 189 УК и назначить наказание: 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Аманжулова Рашида признать виновным по части 5 статьи 28, пункту б части 4 статьи 176 УК и назначить наказание: 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в течение 5 лет с отбыванием наказания в учреждении УИС средней степени безопасности.

Нурпиисова Жаната признать виновным по части 5 статьи 28, пункту б части 4 статьи 178 УК и назначить наказание: 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в течение 5 лет с отбыванием наказания в учреждении УИС средней степени безопасности. Лишить Нурпиисова ордена "Курмет" и ордена "Парасат".

Ашим Талгата признать виновным части 5 статьи 28 и пункту б части 4 статьи 178 УК и назначить наказание: 7 лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным, установить пробационный контроль на 3 года.

Асабаева Тимура признать виновным по части 5 статьи 28 и пункту б части 4 статьи 176 и назначить наказание: 7 лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным, установить пробационный контроль на 3 года.

Мусенова Дулата признать виновным по части 5 статьи 28, пункту б части 4 статьи 176 и назначить наказание: 7 лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным, установить пробационный контроль на 3 года", - озвучила судья Виктория Семенова.

Во время заседания суда судья Виктория Семенова пояснила, что в отношении Ардан и Султанбекова приговор вынесен заочно, поскольку они за пределами Казахстана и уклоняются от явки в суд.

"Суд приговорил Султанбекова Каната признать невиновным в совершении преступления по части 3 статьи 235 УК РК в редакции 1997 года и оправдать его за недоказанностью в совершении им преступления. Султанбекова Каната признать виновным в совершенном преступлении по части 3 статьи 28, пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК и назначить наказание: 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомства, в государственных организациях и организациях в уставном капитале которого доля государства составляет более 50 процентов. В том числе, национальных управляющих холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития акционером которых является государство. И в дочерних организация более 50 процентов голосующих доли участия принадлежит им. А также в юридических лицах более 50 процентов голосующих акций, доли и участия которых принадлежат указанным дочерним организациям в соответсвии со статьей 50 УК РК. С отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Начало строка - дата фактического задержания Султанбекова и водворение его под стражу.

Ардана Талгата признать невиновным в совершении преступления по части 3 статьи 262 УК РК и оправдать его за недоказанностью в совершении им преступления. Признать виновным в совершенном преступлении по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК и назначить наказание: 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, в государственных организациях и организациях в уставном капитале которого доля государства составляет более 50 процентов. В том числе, национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, компаниях, национальных институтах развития акционером которых является государство. И в дочерних организация более 50 процентов голосующих акций доли участия принадлежит им. А также в юридических лицах более 50 процентов голосующих акций, доли и участия которых принадлежат указанным дочерним организациям в соответсвии со статьей 50 УК РК. С отбиванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения виде заключения под стражу оставить без рассмотрения. Начало строка дата фактического задержания Ардана и водворение его под стражу", - озвучила судья Виктория Семенова.

Процесс по делу LRT начался в Нур-Султане осенью 2020 года. На скамье подсудимых оказались семь человек, которых обвиняли в хищениях на сумму 5,8 миллиарда тенге. Отмененный на этой неделе приговор вынесли в мае 2021 года. Семерых фигурантов приговорили к срокам от 7 до 10 лет лишения свободы.

Однако затем суд отменил приговор и вернул его на доследование. По словам судьи Кокжалова, судом первой инстанции были "допущены односторонность и неполнота судебного следствия".

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщал, что розыск Султанбекова и Ардана ведется по линии Интерпола, и объяснил, почему их еще не задержали.

В Антикоррупционной службе заявляли, что Ардан находится в Турции, а Султанбеков - в США. Они объявлены в международный розыск по "красному бюллетеню" (с целью ареста и экстрадиции), однако по законодательству США наличие "красного бюллетеня" не является основанием для задержания разыскиваемого, если он не нарушил миграционный режим.

12 августа столичная прокуратура направила дело в суд, несмотря на отсутствие Султанбекова и Ардана в Казахстане.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Lite (Посетители) Сегодня, 17:45
Сроки вполне справедливые, вот только и 10-ти процентов украденного в бюджет страны так и не вернётся.

Иначе сроки были бы больше. podmig
 
 

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