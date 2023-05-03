Вынесен приговор всем участникам по делу LRT в Астане

В Астане озвучили приговор всем обвиняемым в судебном процессе по делу строительства LRT, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Во время заседания в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны судья Виктория Семенова озвучила приговор по делу о хищении при строительстве системы легкорельсового транспорта (LRT).
"Ачилова Улугбека признать виновным по части 5 статьи 28 и пункту 2 части 4 статьи 189 УК и назначить наказание: 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней степени безопасности.
Абдыхамитова Даурена признать виновным по части 5 статьи 28, пункту 2 части 4 статьи 189 УК и назначить наказание: 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Аманжулова Рашида признать виновным по части 5 статьи 28, пункту б части 4 статьи 176 УК и назначить наказание: 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в течение 5 лет с отбыванием наказания в учреждении УИС средней степени безопасности.
Нурпиисова Жаната признать виновным по части 5 статьи 28, пункту б части 4 статьи 178 УК и назначить наказание: 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в течение 5 лет с отбыванием наказания в учреждении УИС средней степени безопасности. Лишить Нурпиисова ордена "Курмет" и ордена "Парасат".
Ашим Талгата признать виновным части 5 статьи 28 и пункту б части 4 статьи 178 УК и назначить наказание: 7 лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным, установить пробационный контроль на 3 года.
Асабаева Тимура признать виновным по части 5 статьи 28 и пункту б части 4 статьи 176 и назначить наказание: 7 лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным, установить пробационный контроль на 3 года.
Мусенова Дулата признать виновным по части 5 статьи 28, пункту б части 4 статьи 176 и назначить наказание: 7 лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным, установить пробационный контроль на 3 года", - озвучила судья Виктория Семенова.
Во время заседания суда судья Виктория Семенова пояснила, что в отношении Ардан и Султанбекова приговор вынесен заочно, поскольку они за пределами Казахстана и уклоняются от явки в суд.
"Суд приговорил Султанбекова Каната признать невиновным в совершении преступления по части 3 статьи 235 УК РК в редакции 1997 года и оправдать его за недоказанностью в совершении им преступления. Султанбекова Каната признать виновным в совершенном преступлении по части 3 статьи 28, пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК и назначить наказание: 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомства, в государственных организациях и организациях в уставном капитале которого доля государства составляет более 50 процентов. В том числе, национальных управляющих холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития акционером которых является государство. И в дочерних организация более 50 процентов голосующих доли участия принадлежит им. А также в юридических лицах более 50 процентов голосующих акций, доли и участия которых принадлежат указанным дочерним организациям в соответсвии со статьей 50 УК РК. С отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Начало строка - дата фактического задержания Султанбекова и водворение его под стражу.
Ардана Талгата признать невиновным в совершении преступления по части 3 статьи 262 УК РК и оправдать его за недоказанностью в совершении им преступления. Признать виновным в совершенном преступлении по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК и назначить наказание: 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, в государственных организациях и организациях в уставном капитале которого доля государства составляет более 50 процентов. В том числе, национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, компаниях, национальных институтах развития акционером которых является государство. И в дочерних организация более 50 процентов голосующих акций доли участия принадлежит им. А также в юридических лицах более 50 процентов голосующих акций, доли и участия которых принадлежат указанным дочерним организациям в соответсвии со статьей 50 УК РК. С отбиванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения виде заключения под стражу оставить без рассмотрения. Начало строка дата фактического задержания Ардана и водворение его под стражу", - озвучила судья Виктория Семенова.
Процесс по делу LRT начался в Нур-Султане осенью 2020 года. На скамье подсудимых оказались семь человек, которых обвиняли в хищениях на сумму 5,8 миллиарда тенге. Отмененный на этой неделе приговор вынесли в мае 2021 года. Семерых фигурантов приговорили к срокам от 7 до 10 лет лишения свободы.
Однако затем суд отменил приговор и вернул его на доследование. По словам судьи Кокжалова, судом первой инстанции были "допущены односторонность и неполнота судебного следствия".
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщал, что розыск Султанбекова и Ардана ведется по линии Интерпола, и объяснил, почему их еще не задержали.
В Антикоррупционной службе заявляли, что Ардан находится в Турции, а Султанбеков - в США. Они объявлены в международный розыск по "красному бюллетеню" (с целью ареста и экстрадиции), однако по законодательству США наличие "красного бюллетеня" не является основанием для задержания разыскиваемого, если он не нарушил миграционный режим.
12 августа столичная прокуратура направила дело в суд, несмотря на отсутствие Султанбекова и Ардана в Казахстане.
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