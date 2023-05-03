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Антициклон принесет похолодание и заморозки в Казахстан

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:26
Антициклон принесет похолодание и заморозки в Казахстан
Фото:elements.envato.com
Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 4-6 мая, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным метеорологов, отрог северного антициклона на большей части Казахстана определит ясную погоду без осадков, в ночные часы не исключены на юге, юго-востоке заморозки 1-7 градусов.

"В западных, восточных и юго-восточных регионах страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды: на западе дождь, 4-5 мая временами сильный дождь с грозами, градом, на востоке, в горных районах юго-востока ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури", - говорится в сообщении.


Источник: Тengrinews.kz
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