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Сколько денег взыскали с осужденных по делу LRT в Астане

Просмотров:313 Опубликовано: Вчера, 19:07
Сколько денег взыскали с осужденных по делу LRT в Астане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Астане озвучили суммы взыскания всем обвиняемым в судебном процессе по делу строительства LRT, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время заседания в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны судья Виктория Семенова озвучила суммы взыскания обвиняемым по делу.

Общий размер материального ущерба составил почти 5,8 миллиарда тенге.

"Возмещение материального ущерба взыскать в солидарном порядке с Улугбека Ачилова, Даурена Абдыхамитова, Талгата Ардана, Каната Султанбекова в пользу государства в размере 728 миллионов 806 тысяч 747 тенге и госпошлину в размере 21 миллиона 864 тысячи 202 тенге.

Возмещение материального ущерба взыскать в солидарном порядке с Рашида Аманжулова, Жаната Нурпеисова, Абдыхамитова, Ардана, Султанбекова в пользу государства в бюджет в размере 1 миллиарда 736 миллионов 915 тысяч 564 тенге и госпошлину в размере 52 миллионов 107 тысяч 467 тенге.

Взыскать с Тимур Касабаева в пользу государства в бюджет 2 миллиона 471 тысячу 428 тенге и госпошлину в размере 74 тысяч 143 тенге.

Возмещение материального ущерба взыскать с Касабаева в пользу государства в размере 20 миллионов 583 тысячи 333 тенге и госпошлину в размере 617 тысяч 500 тенге.

Возмещение материального ущерба взыскать с Мусенова в пользу государства в бюджет в размере 13 миллионов 333 тысяч 333 тенге и госпошлину в размере 400 тысяч тенге.

Возмещение материального ущерба взыскать с Абдыхамитова в пользу государства в бюджет в размере 204 миллионов 651 тысячи 785 тенге и госпошлину в размере 6 миллионов 139 тысяч 554 тенге.

Возмещение материального ущерба взыскать в солидарном порядке с Аманжолова, Нурпеисова, Ашима, Ардана, Султанбекова в пользу государства в размере 1 миллиарда 133 миллионов 283 тысяч 923 тенге и госпошлину в размере 33 миллиона 998 тысяч 518 тенге.

Возмещение материального ущерба взыскать с Мусенова в пользу государства в бюджет 25 миллионов 947 тысяч 119 тенге и госпошлину в размере 778 тысяч 314 тенге.

Возмещение материального ущерба взыскать в солидарном порядке с Аманжолова, Нурпеисова, Ачилова, Ашима, Абдыхамитова, Ардана, Султанбекова в пользу государства в бюджет в размере 1 миллиарда 276 миллионов 414 тысяч 931 тенге и госпошлину в размере 38 миллионов 292 тысяч 448 тенге.

Возмещение материального вреда взыскать в солидарном порядке с Аманжолова, Нурпеисова, Ачилова, Ашима, Абдыхамитова, Ардана, Султанбекова в пользу государства в размере 82 миллионов 626 тысяч 540 тенге и госпошлину в размере 2 миллионов 478 тысяч 796 тенге.

Возмещение материального вреда взыскать в солидарном порядке с Аманжолова, Нурпеисова, Ачилова, Ашима, Абдыхамитова, Ардана, Султанбекова в пользу государства в размере 333 миллионов 500 тысяч тенге и госпошлину в размере 10 миллионов 5 тысяч тенге.

Возмещение материального вреда взыскать в солидарном порядке с Аманжолова, Нурпеисова, Ачилова, Ашима, Абдыхамитова, Ардана, Султанбекова в пользу государства в размере 207 миллионов 761 тысячи 125 тенге и госпошлину в размере 6 миллионов 232 тысяч 834 тенге", - огласила судья Виктория Семенова.

Осужденным установлено 30 суток для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска.


Источник: Тengrinews.kz
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