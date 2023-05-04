Алматинец держал двух пятимесячных львят в подсобке

Алматинец незаконно содержал двух детенышей льва в возрасте пяти месяцев. Экзотические животные находились в подсобном помещении, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным правоохранителей, 4 мая при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УБОП ДП Алматинской области изобличили гражданина А. 2001 года рождения, который незаконно содержал редких животных, а именно двух детенышей льва в возрасте 5 месяцев.
"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 339, частью 1 УК РК ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животными")", - сообщил начальник ДП Алматинской области полковник полиции Бауржан Аленов.
В ходе досудебного расследования было установлено, что двое детенышей льва содержались в подсобном помещении и были завезены гражданином А., являющимся жителем Алматы.
Сотрудники полиции, осмотрев место, изъяли экзотических животных.
По данному факту проводятся все необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности в расследовании уголовного дела.
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