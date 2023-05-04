Гульмире Сатыбалды объявили приговор

"Признать Сатыбалды Гульмиру виновной в совершении правонарушения по статье 389 часть 4 УК и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы. Признать Сатыбалды Гульмиру виновной в совершении правонарушения по статьям 28 часть 3 и 125 часть 2 пункт 1,8 УК и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы.
На основании статьи 58 часть 3 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Сатыбалды наказание в виде 7 лет лишения свободы. На основании статьи 49 УК внести представление Президенту о лишении госнаграды – ордена "Курмет", - озвучил судья Кеменгер Имашев.
Напомним, прокурор запрашивал для Сатыбалды 8 лет лишения свободы. Потерпевшие требовали в суде вернуть им почти 12 миллиардов тенге, среди них известный бизнесмен Турсен Алагузов и Айгуль Мекешева.
"Предложили мне выкупить мою же компанию". Турсен Алагузов выступил в суде по делу Сатыбалды.
Гульмира Сатыбалды вначале заявила, что полностью не признает вины по предъявленным обвинениям, однако позже заключила неоднозначное медиативное соглашение с Айгуль Мекешевой, которую, по версии обвинения, Сатыбалды похитила, а также угрожала убить ее детей. Чуть позже она частично признала вину и в отношении Алагузова. Другие подсудимые по делу - водитель Сатыбалды и предполагаемый исполнитель похищения - частично признали вину.
"Угрожали убить дочерей". Потерпевшая по делу Гульмиры Сатыбалды рассказала о своем похищении.
Сторона гособвинения сообщала, что подсудимая Гульмира Сатыбалды пыталась покинуть Казахстан во время досудебного разбирательства.
Антикоррупционная служба в марте прошлого года сообщала о начале досудебного расследования. Фигурантами дела стали Кайрат Сатыбалдыулы, его бывшая супруга Гульмира и другие лица. Их подозревали в рейдерском захвате бизнеса.
Позже суд арестовал Гульмиру Сатыбалды на два месяца. Изначально ее подозревали в хищении 747 миллионов тенге. Однако позже в Антикоре начали расследовать дело по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, а также похищения человека и незаконного лишения свободы.
По версии следствия, Гульмира Сатыбалды пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков. О рейдерском захвате бизнеса ранее заявили два предпринимателя.
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