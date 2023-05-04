Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане

Какими имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанцы в 2023 году? На этот вопрос Tengri Life ответили в Бюро национальной статистики. Лидируют имена тюркского и арабского происхождений.



Мальчики

В топ-5 имен для новорожденных мальчиков вошли:



Рамазан (1281);

Алихан (1061);

Омар (953);

Айсұлтан (961);

Амир (774).

К слову, в этом году популярны имена, которые обычно в список самых распространенных не выходят. Так, 458 младенцев были названы именем ИбраҺим, а 511 получили имя Хамза.



"Помимо вышеупомянутых имен, были популярными Алдияр, Мухаммед, Али, Нұрислам, Алан, Арсен, Ислам, Алинұр", – рассказали в Бюро нацстатистики.



Девочки

Самыми популярными женскими именами стали:



Медина (2310);

Айша (1644);

Айлин (1442);

Асылым (1353);

Раяна (1302).

В топ имен также вошли: Аяла, Сафия, Томирис, Амина, Айым и Мариям, Кәусар, Айкөркем и Айару. Последние три имени были популярны и в 2022 году.