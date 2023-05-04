Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане

Какими имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанцы в 2023 году? На этот вопрос Tengri Life ответили в Бюро национальной статистики. Лидируют имена тюркского и арабского происхождений.
Мальчики В топ-5 имен для новорожденных мальчиков вошли:
Рамазан (1281); Алихан (1061); Омар (953); Айсұлтан (961); Амир (774). К слову, в этом году популярны имена, которые обычно в список самых распространенных не выходят. Так, 458 младенцев были названы именем ИбраҺим, а 511 получили имя Хамза.
"Помимо вышеупомянутых имен, были популярными Алдияр, Мухаммед, Али, Нұрислам, Алан, Арсен, Ислам, Алинұр", – рассказали в Бюро нацстатистики.
Девочки Самыми популярными женскими именами стали:
Медина (2310); Айша (1644); Айлин (1442); Асылым (1353); Раяна (1302). В топ имен также вошли: Аяла, Сафия, Томирис, Амина, Айым и Мариям, Кәусар, Айкөркем и Айару. Последние три имени были популярны и в 2022 году.
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