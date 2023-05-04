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Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:14
Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане
Иллюстративное фото
Какими имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанцы в 2023 году? На этот вопрос Tengri Life ответили в Бюро национальной статистики. Лидируют имена тюркского и арабского происхождений.

Мальчики
В топ-5 имен для новорожденных мальчиков вошли:

Рамазан (1281);
Алихан (1061);
Омар (953);
Айсұлтан (961);
Амир (774).
К слову, в этом году популярны имена, которые обычно в список самых распространенных не выходят. Так, 458 младенцев были названы именем ИбраҺим, а 511 получили имя Хамза.

"Помимо вышеупомянутых имен, были популярными Алдияр, Мухаммед, Али, Нұрислам, Алан, Арсен, Ислам, Алинұр", – рассказали в Бюро нацстатистики.

Девочки
Самыми популярными женскими именами стали:

Медина (2310);
Айша (1644);
Айлин (1442);
Асылым (1353);
Раяна (1302).
В топ имен также вошли: Аяла, Сафия, Томирис, Амина, Айым и Мариям, Кәусар, Айкөркем и Айару. Последние три имени были популярны и в 2022 году.


Источник: Тengrinews.kz
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