Поднять тарифы на электроэнергию разрешили 27 компаниям в Казахстане

В Минэнерго объяснили планируемую корректировку предельных тарифов энергопроизводящих организаций. Ожидается, что изменение вступит в силу с 1 июня 2023 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство энергетики.
Как отметили в ведомстве, заявки на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций.
"Министерство энергетики в мае планирует пересмотреть предельные тарифы энергопроизводящих организаций на производство электроэнергии – ввод в действие с 1 июня 2023 года. Заявки на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций из 47. Для 20 энергопроизводящих организаций тариф будет сохранен на прежнем уровне", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при рассмотрении заявок в каждом отдельном случае применен индивидуальный подход.
В частности, во внимание были приняты заявки, требующие своевременного решения, связанные с подготовкой энергопроизводящих организаций к предстоящему отопительному сезону с проведением масштабного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.
"На текущий момент износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет порядка 58 процентов, при этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90 процентам. Это Степногорская ТЭЦ – 82 процента, Риддерская ТЭЦ – 75 процентов, Уральская ТЭЦ – 86 процентов. Ежегодный рост износа обусловлен тем, что ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренном тарифом, но не в объемах, необходимых для обеспечения надежности и безаварийности ТЭЦ.
В целом проект предельного тарифа предусматривает подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, рост стоимости материалов и оборудования, также увеличение затрат, независящих от энергопроизводящих организаций, связанных в том числе с повышением стоимости топлива и его транспортировки", - добавили в Минэнерго.
Отмечается, что в рамках поручения Главы государства Министерством энергетики ведется работа по повышению уровня заработных плат персонала станций до средних по соответствующим регионам.
Как отмечается, в проекте предельного тарифа также учитывается увеличение заработной платы производственного персонала. Это направлено на прекращение оттока высококвалифицированных специалистов с энергопредприятий в смежные отрасли экономики.
Также Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики проводится анализ влияния повышения предельных тарифов энергопроизводящих организаций на социальное благополучие населения.
Напомним, с июля этого года в Казахстане поднимется тариф на электроэнергию. А осенью казахстанцы начнут получать квитанции с новыми тарифами на тепло и горячую воду. Об этом ранее сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.
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