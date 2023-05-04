85-летняя карагандинка подозревается в убийстве сына

85-летнюю женщину подозревают в убийстве сына в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Тело 50-летнего мужчины обнаружили сотрудники полиции в квартире погибшего в конце апреля. Рядом с телом находилась мать убитого.



"На теле 50-летнего мужчины обнаружены признаки насильственной смерти. Рядом с телом находилась в неадекватном состоянии его 85-летняя мать, владелица квартиры. Мать и сын состоят на учете в областном психо-неврологическом диспансере. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.



Расследование уголовного дела ведется по части 1 статьи 99 "Убийство" УК. Полицейские проводят следственные мероприятия для установления мотива преступления.