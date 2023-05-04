С 1 июля в Казахстане подорожают сигареты

На табачные изделия повысят минимальные розничные цены с 1 июля 2023 года.



Министерство финансов подготовило изменения в приказ "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком", передаёт BaigeNews.kz.



Так, предлагается установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:



-710 тенге с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно;

-770 тенге с 1 января 2024 года.



Причинами увеличения минимальных розничных цен на табачные изделия являются:



-увеличение ставок акцизов в 2023-2024 годы на 14 процентов;

-увеличение стоимости импортируемого сырья и материалов в среднем на 20 процентов;

-значительное осложнение логистики сырья и компонентов табачных изделий;

-рост инфляции в 2022 году до 20,3 процента.



Кроме этого, целью повышения цен является сокращение распространения и употребления табака и табакокурения.



Документ размещён на портале “Открытые НПА” до 19 мая.