Казахстанца приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата в Омске

По мнению суда, Ансаган Молдахметов согласился совершить преступление за 6 млн тенге.
Жителя Казахстана, который, как считает обвинение и суд, в мае 2022 года со своим знакомым поджег с помощью зажигательной смеси здание военного комиссариата в Омске, приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил ТАСС ссылаясь на заявление официального представителя УФСБ России по Омской области Ирины Руснак.
- Решением 1-го Восточного окружного военного суда в ходе выездного заседания Ансаган Молдахметов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ «Совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба», и приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме, — сказала Руснак.
По мнению суда, в мае 2022 года Ансаган Молдахметов в мессенджере Telegram «получил от анонимного пользователя предложение за 6 млн тенге (около 1 млн рублей) поджечь здание военного комиссариата с целью дестабилизации деятельности органов власти и срыва призывной кампании по набору добровольцев» для участия в войне в Украине.
-Мужчина и его знакомый Сеил Муратулы прибыли в Омск и изготовили по предоставленной заказчиком инструкции бутылки с зажигательной смесью. Ночью они подожгли здание военного комиссариата по Центральному и Советскому округам и скрылись. Молдахметова задержали службы ФСБ и МВД РФ при попытке въезда с территории Казахстана в Россию. Сеила Муратулы объявили в межгосударственный розыск, — уточнили в издании.
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