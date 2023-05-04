Вслед за Китаем: Казахстан договаривается о взаимном безвизе с 26 странами

В апреле стало известно, что правительства Казахстана и Китая планируют ввести безвизовый режим для своих граждан в обе стороны. Аналогичное соглашение Казахстан планирует подписать с 26 странами, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта.
"Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима. В их числе такие государства, как Австрия, Саудовская Аравия, Сан-Марино, Бахрейн и другие.
Также рассматриваются вопросы расширения перечня стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Казахстан, и отмена требования о приглашении", - говорится в сообщении министерства.
Также обсуждается вопрос упрощенной выдачи виз для резидентов ОАЭ, добавили в МКС.
"Казахстан интересен иностранным путешественникам и министерство работает над тем, чтобы полностью раскрыть туристический потенциал нашей страны. В том числе за счет увеличения потока въездных туристов. Причем министерством уже реализуются механизмы, позволяющие улучшить миграционный контроль", - сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.
На вопрос о том, с какими именно именно странами идут переговоры о взаимном безвизе, нашей редакции в министерстве ответили, что список пока не может быть обнародован из-за процесса "внутригосударственного согласования".
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