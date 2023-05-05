Вооружение из каких стран использует казахстанская армия

Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов рассказал журналистам, из каких стран закупают оружие Вооруженные силы Казахстана и где готовят кадры для армии, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"У нашей армии вооружение из разных стран. Мы приобретаем не только у России, но и у Турции, США, Китая и других государств. Подготовка кадров осуществляется в Вооруженных силах, войсках и воинских формированиях, заключены договоры, контракты и меморандумы на подготовку наших кадров. Она проходит в России, Беларуси, Турции, Индии, США, Китае, Пакистане и в других странах. Кроме обучения непосредственно в этих вузах осуществляется курсовая подготовка и совместная подготовка подразделений", - сообщил Камалетдинов в кулуарах Всеармейского совещания под руководством Главы государства.