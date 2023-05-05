Повышение зарплат военным анонсировал Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на Всеармейском совещании пообещал, что зарплаты военных летчиков, преподавателей и медиков, работающих в этой сфере, повысятся, сообщает Zakon.kz.



Глава государства отметил, что в этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%.



"Так же, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



На рассмотрении находится вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих.



"Будет продолжена работа по социальной поддержке сержантов и офицеров. Их должны волновать не бытовые вопросы, а безопасность и спокойствие страны", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Выступая 5 мая 2023 года на Всеармейском совещании, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что существующая военная инфраструктура создавалась с учетом стандартов советской армии.