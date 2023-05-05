Отменят ли гербовые свидетельства о рождении и браке в Казахстане, ответил министр

Министр юстиции Азамат Ескараев ответил на вопрос, будут ли в Казахстане полностью отменять гербовые бланки свидетельств о рождении, заключении брака на бумажных носителях, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Ко мне тоже поступают такие обращения, когда необходим документ на бланке с гербом с подписью и печатью. Мы эти вопросы готовы регламентировать и оставлять, наверное, какой-то люфт, какой-то момент, когда можно будет, наверное, по заявлению, по желанию граждан соответствующие документы в бумажном формате на бланках с гербовым оформлением предоставлять. Сейчас я вижу, что цифровизация очень быстро продвигается вперед, но в таких случаях все равно пожелания граждан надо учитывать, поэтому мы проработаем этот вопрос", - сказал министр Ескараев, отвечая на вопрос корреспондента Tengrinews.kz.



Отметим, что ранее руководитель отдела РАГС Жанна Дюсембаева сообщила, что в Казахстане могут полностью упразднить выдачу документов на гербовых бланках.



"В сноске проекта, который нам предоставляли, указано, что гербовые бланки будут выдаваться только людям по их личным запросам. Нам сказали, что если люди не просят документ на гербовой бумаге, то и выдавать не нужно. Но, естественно, когда человек получает документ о регистрации рождения ребенка, что он попросит: распечатанную бумажку А4 или гербовый бланк? Как вы думаете сами? Либо на регистрацию заключения брака получат листок А4, либо официальную бумагу? У нас делают такой акцент, что цифровые документы будут общепризнанными в Казахстане, а выдавать на бумажном носителе документы будут, только если людям потребуется для предоставления за границу. Но я не думаю, что человек будет согласен получить просто бумажку формата А4", - расссказала Дюсембаева ранее в интервью корреспонденту Tengrinews.kz.



Она также пояснила, что номинальная стоимость гербового бланка с твердой корочкой от 30 до 150 тенге.



Также сообщалось, что разведенные казахстанцы столкнулись с проблемой. Им больше не выдают на руки свидетельство о расторжении брака в случаях, если брак был расторгнут по решению суда после 2019 года.