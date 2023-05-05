Saxo Bank больше не будет обслуживать клиентов из Казахстана

В СМИ появилась информация о том, что датский инвестиционный банк Saxo Bank принял решение прекратить обслуживание своих клиентов из Казахстана. Корреспондент Tengrinews.kz поинтересовалась у экономиста Эльдара Шамсутдинова, как это скажется на казахстанцах и чем грозит для нашей экономики.



Как подчеркнул эксперт, Saxo Bank является одним из старейших инвестиционных учреждений, которые работали в Казахстане.



"Уход Saxo Bank - это не трагедия, но в целом намечается достаточно тревожная тенденция с учетом последних событий с приездом представителей Еврокомиссии и Минфина США, казначейства. Возможно, это не связанные события, но наложились друг на друга", - заявил Эльдар Шамсутдинов.



Экономист пояснил, что причины ухода Saxo Bank пока не объясняются должным образом. Однако казахстанцы могут воспользоваться услугами альтернативных банков для инвестиций.



"Saxo Bank славился шокирующими прогнозами, немного противоречивыми, но тем не менее они были интересны и задавали планку буквально с 2000-х годов. Причины ухода сильно не объясняются. У нас пока есть достаточно много альтернатив для людей, которые хотят инвестировать. Но, как я говорил, тенденция тревожная. Банк также обслуживал некоторые кросс-сделки, и пока не совсем понятно, кто будет их новым провайдером", - указал Эльдар Шамсутдинов.



В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка на запрос Tengrinews.kz ответили, что Saxo Bank не в периметре регулирования агентства и находится в юрисдикции другого государства.



Saxo Bank - датский инвестиционный банк, предлагающий не столько классические банковские услуги, сколько возможность маржинальной торговли широким спектром финансовых инструментов: валютой, акциями, облигациями, контрактами на разницу, фьючерсами, опционами и другими деривативами, а также оказывает услуги по доверительному управлению. Торговля осуществляется в режиме онлайн через торговую платформу SaxoTrader, которая является собственной разработкой банка.



Банк был основан в 1992 году. Штаб-квартира Saxo Bank расположена в Копенгагене (Дания), офисы банка работают в Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Китае, России, Сингапуре, Франции, Чехии, Швейцарии и Японии.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Saxo Bank в уведомлении, направленном клиентам банка, сообщил о прекращении работы с пользователями из Казахстана.