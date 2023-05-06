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Где в Казахстане проживает больше всего мужчин

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 11:01
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Фото: акимат Алматы
На начало 2023 года численность населения в Казахстане составила 19 766 тыс. человек, из которых 9 647 тыс. – мужчины, сообщает Zakon.kz.

По информации Бюро национальной статистики, больше всего мужчин проживает в Туркестанской области – 1 079 тыс., меньше всего – в Улытауской области– 108 тыс.

"В возрасте 0-14 лет – 3 млн мальчиков, численность мужчин в возрасте от 15 до 62 лет – 5 876 тыс., а от 63 лет и выше – 767 тыс. пенсионеров", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, большинство мужчин трудятся в отрасли промышленности – 16,8%, 14% – в сфере оптовой и розничной торговли, авторемонта, еще 14% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

"Ожидаемая продолжительность жизни мужчин – 70,2 года. Средний возраст – 30,5 лет. Средний возраст вступления в брак – 28 лет", – рассказали в Бюро национальной статистики.

7 Мая в Казахстане отмечают День защитников Отечества. По сложившейся традиции в этот день женская половина поздравляет и дарит подарки своим мужчинам.


Источник: zakon.kz
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