Казахстанские дети поехали в Крым с согласия родителей - минпросвет

Астана. 6 мая. КазТАГ – Казахстанские дети поехали в Крым с согласия родителей, сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.
«Представьте, что ваши дети приняли участие в каком-то конкурсе, и в качестве награды их отправили в Крым. Так вот, это не бред сумасшедшего, а реальность. Причем, у нас в Казахстане. (…) Победителей конкурса юных чтецов «Живая классика» отправили в Крым на 24 дня. Всего их 10 школьников», – написал блогер Ильяс Мынжасаров в Facebook.
Представитель министерства просвещения в комментариях ответила, что не ведомство инициировало конкурс.
«Объявление о проводимом конкурсе размещено в свободном доступе в интернете. Родители детей самостоятельно изъявили желание участвовать в данном конкурсе, о чем заявили в беседе с руководителями школ. Дети в порядке и находятся в сопровождении взрослых», – рассказала Мереке Амангелдіқызы.
Отметим, что Крым является зоной боевых действий, и Казахстан не признал аннексию полуострова Россией, считая его территорией Украины.
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