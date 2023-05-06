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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстанские дети поехали в Крым с согласия родителей - минпросвет

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 13:14
Казахстанские дети поехали в Крым с согласия родителей - минпросвет
фото: artek.org
Астана. 6 мая. КазТАГ – Казахстанские дети поехали в Крым с согласия родителей, сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.

«Представьте, что ваши дети приняли участие в каком-то конкурсе, и в качестве награды их отправили в Крым. Так вот, это не бред сумасшедшего, а реальность. Причем, у нас в Казахстане. (…) Победителей конкурса юных чтецов «Живая классика» отправили в Крым на 24 дня. Всего их 10 школьников», – написал блогер Ильяс Мынжасаров в Facebook.

Представитель министерства просвещения в комментариях ответила, что не ведомство инициировало конкурс.

«Объявление о проводимом конкурсе размещено в свободном доступе в интернете. Родители детей самостоятельно изъявили желание участвовать в данном конкурсе, о чем заявили в беседе с руководителями школ. Дети в порядке и находятся в сопровождении взрослых», – рассказала Мереке Амангелдіқызы.

Отметим, что Крым является зоной боевых действий, и Казахстан не признал аннексию полуострова Россией, считая его территорией Украины.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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-1
  • Sir S
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • Empro
 babe (Посетители) Сегодня, 14:12
Что за бред ?! Во-первых , Крым не находится в зоне боевых действий. Во-вторых , если нашему президенту было угодно «подлизать» США , то это не говорит, что все граждане страны его поддерживают в этом, ровно как и иначе!
 
 

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