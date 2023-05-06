Казахстанские дети поехали в Крым с согласия родителей - минпросвет

Астана. 6 мая. КазТАГ – Казахстанские дети поехали в Крым с согласия родителей, сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.



«Представьте, что ваши дети приняли участие в каком-то конкурсе, и в качестве награды их отправили в Крым. Так вот, это не бред сумасшедшего, а реальность. Причем, у нас в Казахстане. (…) Победителей конкурса юных чтецов «Живая классика» отправили в Крым на 24 дня. Всего их 10 школьников», – написал блогер Ильяс Мынжасаров в Facebook.



Представитель министерства просвещения в комментариях ответила, что не ведомство инициировало конкурс.



«Объявление о проводимом конкурсе размещено в свободном доступе в интернете. Родители детей самостоятельно изъявили желание участвовать в данном конкурсе, о чем заявили в беседе с руководителями школ. Дети в порядке и находятся в сопровождении взрослых», – рассказала Мереке Амангелдіқызы.



Отметим, что Крым является зоной боевых действий, и Казахстан не признал аннексию полуострова Россией, считая его территорией Украины.