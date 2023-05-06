В Казахстане подсчитали средний размер заработной платы в первом квартале 2023 года

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года зарплаты выросли на 19,3%, но в реальном выражении доходы стали ниже



По данным Бюро национальной статистики в І квартале 2023 года среднее значение номинальной заработной платы (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) по РК составило 340 636 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 19,3%, в реальном выражении снижение – на 0,6%. Медианная заработная плата (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в І квартале 2023 года составила 225 736 тенге.



По сравнению с соответствующим кварталом 2022 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях строительства – 34,5%, информации и связи – 30,3%, предоставлении услуг по проживанию и питанию – 29,2%.



Наибольшее снижение среднемесячной реальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года отмечено в сфере предоставления прочих видов услуг – на 8,6%.



В разрезе отраслей самый высокий размер заработной платы в горнодобывающей отрасли – 766 555 тенге, далее в секторе финансов и страхования – 602 114 тенге, в тройке лидеров также отрасль информации и связи – 541 218 тенге. Самый низкий уровень среднего уровня заработной платы в отраслях водоснабжения, сбора и обработки отходов – 201 884 тенге. и сельского, лесного и рыбного хозяйства – 179 388 тенге.



В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года зафиксирован в Атырауской области – 29,4%, наименьший рост отмечен в Западно-Казахстанской области – 11,9%. В номинальном выражении самый большой размер заработной платы в Атырауской области – 618 420 тенге, самый наименьший в СКО 241 102 тенге.