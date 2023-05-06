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Казахстанцев предупредили о скоплении людей и машин на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном

Просмотров:364 Опубликовано: Сегодня, 17:43
Казахстанцев предупредили о скоплении людей и машин на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном
фото РИА Новости
По данным Пограничной службы РК, на казахстанско-узбекском и казахстанско-кыргызском участках границ образовалось скопление машин, сообщает Zakon.kz.

"Пограничная служба сообщает, что в пунктах пропуска на казахстанско-узбекском и казахстанско-кыргызском участках границы отмечается скопление лиц и транспортных средств по причине увеличения пассажиропотока".Пограничная служба КНБ РК

При этом пункты пропуска с учетом праздничных и выходных дней дополнительно усилены сотрудниками пограничной службы и работают в штатном режиме.

"Интенсивность пропуска в пределах значений, соответствующих праздничным дням", – сообщили в Погранслужбе РК.

Пограничники также попросили казахстанцев учесть пробки при планировании международных поездок в выходные дни.

В связи с праздничными днями 7 и 9 мая 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.


Источник: zakon.kz
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