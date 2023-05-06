Погоня полицейских за владелицей наркомагазина попала на видео

В столице задержали владелицу интернет-магазина по продаже наркотиков. Перед задержанием полицейским пришлось немного побегать, сообщает Zakon.kz.Столичные полицейские задержали девушку, занимавшуюся закладкой наркотиков в тайниках на территории парка. При обыске у нее изъяли 0,53 грамм экстази.В ходе обыска съемной квартиры оперативники выявили целый склад с наркотическими веществами, которые задержанная намеревалась сбыть бесконтактно через свой интернет-магазин.Среди изъятого оказались мефедрон, гашиш, галлюциногенные грибы, марихуана и смола каннабиса. Всего из незаконного оборота изъято около 400 грамм наркотических средств.Кроме того, полицейские обнаружили стикеры с QR-кодами, которые наркокурьеры расклеивают по городу.Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.Фигурантка водворена в ИВС.