Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Касым-Жомарт Токаев седьмого мая поздравил жителей Казахстана с Днём защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.



- От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и всего нашего общества. Защита страны – священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма,- сказал Президент Токаев.



Глава государства отметил особую важность военнослужащих и их ответственной миссии.



- Выражаю всем солдатам и офицерам благодарность за верность присяге и безупречное выполнение долга. Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства! Желаю военнослужащим, ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!, - сказал Касым-Жомарт Токаев.



День защитника Отечества в Казахстане отмечают 7 мая. Дата связана с тем, что 7 мая 1992 года был подписал указ о создании национальных Вооруженных сил Казахстана.





