Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Касым-Жомарт Токаев седьмого мая поздравил жителей Казахстана с Днём защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.
- От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и всего нашего общества. Защита страны – священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма,- сказал Президент Токаев.
Глава государства отметил особую важность военнослужащих и их ответственной миссии.
- Выражаю всем солдатам и офицерам благодарность за верность присяге и безупречное выполнение долга. Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства! Желаю военнослужащим, ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
День защитника Отечества в Казахстане отмечают 7 мая. Дата связана с тем, что 7 мая 1992 года был подписал указ о создании национальных Вооруженных сил Казахстана.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.