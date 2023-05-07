2-летняя девочка выпала из окна в Астане. Соседи поймали ребенка, развернув плед

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Астане из окна третьего этажа выпала 2-летняя девочка, передает Tengrinews.kz.



"6 мая в 20:05 в Астане по улице Байтурсынова, 37 девочка 2021 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, упала из окна квартиры 3-го этажа 7-этажного жилого дома. Во время нахождения матери в стоматологии со старшим ребенком отец не заметил, как дочь, открыв окно, залезла наружу", - отметили в МЧС.



Сообщается, что девочка приземлилась на плед, который растянули соседи, вовремя заметившие повисшую на окне девочку.



Девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.