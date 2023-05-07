Сколько мужчин проживает в Казахстане

В Казахстане проживает 9 миллионов 647 тысяч мужчин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



В Казахстане проживает 9 миллионов 647 тысяч мужчин. По возрастным категориям - численность мальчиков до 14 лет составила 3 миллиона.



Юношей и мужчин от 15 до 62 лет - 5 миллионов 876 тысяч. А от 63 лет и старше - 767 тысяч человек. В разрезе регионов, наибольшее число мужчин проживает в Туркестанской области - 1 миллион 79 тысяч.



Наименьшее, в области Улытау - 108 тысяч. Большинство представителей сильного пола трудятся в промышленной отрасли - почти 17 процентов. В сфере оптовой и розничной торговли - 14 процентов. И еще столько же в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.