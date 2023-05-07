Сколько казахстанцев погибло во Второй мировой войне? Редакция Tengrinews.kz рассказывает о вкладе нашей страны в общую Победу.



Казахстан в годы Великой отечественной войны являлся частью СССР в статусе союзной республики (Казахская ССР). К моменту начала войны в Красной армии служило около 178 тысяч человек из нашей страны. В дополнение к ним были призваны 1 миллион 200 тысяч казахстанцев.



В официальных публикациях сообщается, что на фронтах Второй мировой войны погибло более 600 тысяч казахстанцев. То есть с войны не вернулась половина призванных к оружию. Погибшие составили 11,2 процента всего населения Казахстана.



При этом во время войны смертность была высокой и в тылу. Так, портал E-History.kz пишет, что прямые потери мирного населения республики приблизительно составили 300 тысяч человек, косвенные потери - 592 038 человек. "В среднем за каждый год войны умирало 104 445 человек. Высокая смертность населения была связана с длительным ухудшением условий для нормальной жизнедеятельности всех категорий населения: неполноценным питанием и истощением, желудочными заболеваниями, тяжелыми условиями труда. Ситуация усугублялась недостатком или отсутствием квалифицированной медицинской помощи в связи с мобилизацией медиков на фронт".



Также общественники из объединения Atamnyn Amanaty ранее отмечали, что 271 тысяча казахстанцев, которые сражались на полях боя Второй мировой войны, числятся пропавшими без вести. То есть суммарно Казахстан за годы войны мог потерять более миллиона человек.



Для сравнения, официальные потери Великобритании составили 380 000 человек, США - 417 000, Италии - 479 000, Франции - 665 000.



Потери СССР составили более 26 миллионов, а Германии - до 8 400 000.



Представители нашей страны принимали участие во всех сражениях Великой отечественной войны. Свыше ста тысяч воинов из Казахстана получили различные награды, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза.



Как Казахстан встретил начало Великой Отечественной войны



Отметим, что ранее Касым-Жомарт Токаев ранее высказывался о вкладе Казахстана в Победу. "Казахстан сыграл ключевую роль в снабжении армии. 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Мы направили на фронт 1500 вагонов одежды и продуктов питания. Другими словами, наш вклад в достижение Победы был очевиден", - говорил Президент в интервью телеканалу "МИР".



"На фронте погиб каждый второй солдат, призванный из Казахстана. Имена павших героев навсегда останутся в памяти народа. Наша задача - не допустить повторения подобной трагедии", - писал Токаев в 2021 году.







Отметим, что истории казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла собраны в проекте "Победители", который был запущен по инициативе основателя Tengrinews.kz и главы холдинга Alash Media Group Батыра Казыбаева.