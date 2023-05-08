Крупный пожар в Петропавловске ликвидирован, сгорели 9 домов

Крупный пожар в Петропавловске был ликвидирован ночью 8 мая, сгорело девять домов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДЧС СКО.
В ДЧС СКО сообщили, что пожар, начавшийся 7 мая в 18:57 и перекинувшийся с камыша на ближайшие дома, уничтожил 9 зданий - семь жилых и два нежилых, гараж ИП "Сервис Вектор" на площади 540 квадратных метров и три автобуса С территории было эвакуировано 40 человек, из них девять детей.
На месте тушения работали силы и средства ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" и ДЧС СКО военизированной пожарной команды Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местных исполнительных органов, "Кызылжар су" и негосударственной противопожарной службы, Департамента полиции - всего 137 человек личного состава и 28 единиц техники.
К 21:55 пожар удалось локализовать. В 01:01 8 мая пожар на 5 Сенной ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В день пожара зафиксирована высокая температура (4-й класс опасности), однако на территории области неоднократно фиксировались очаги возгорания, выезды противопожарной службы следовали одни за другим. Причина – в вопиющем нарушении правил пожарной безопасности, разведении костров, проведении сельхозпалов.
Напомним, что крупный пожар произошел вечером в воскресенье, 7 мая, в Петропавловске. В соцсетях появились сообщения и видео пожара.
Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров прибыл на место крупного пожара в микрорайоне "Береке" на окраине Петропавловска, где встретился с погорельцами.
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