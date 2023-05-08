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Густой дым от пожаров накрыл Акмолинскую область

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:13
Густой дым от пожаров накрыл Акмолинскую область
Фото очевидцев
Густой дым от пожаров накрыл окрестности Кокшетау и соседние районы Акмолинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Жители Кокшетау с утра 8 мая жалуются на густой смог, который накрыл город. По словам жителей чувствуется запах гари.

"Доброе утро. В Кокшетау где-то сильный пожар? Невозможно дышать на улице и в квартирах пахнет гарью", - обращаются жители в региональный паблик в соцсетях.

Кроме того очевидцы проезжавшие по трассе в сторону курорта Боровое сообщают, что по дороге виден густой смог, который закрыл небо и солнце.

В ДЧС Акмолинской области сообщили, что на территории Кокшетау и близлежащих районов очагов горения и пожаров не наблюдается. Предположительно дым идет со стороны Северо-Казахстанской области.

Отметим также, что в соседних с Акмолинской областью регионах России, в частности Тюменской области с вечера 7 мая продолжается сильный лесной пожар. В результате пожаров уничтожены 124 строения, погиб мужчина. В Курганской области России из-за пожаров эвакуировали 765 местных жителей.

Напомним, что крупный пожар произошел вечером в воскресенье, 7 мая, в Петропавловске. Пожар уничтожил 9 зданий. Его удалось ликвидировать в 01:01 8 мая.


Источник: Tengrinews.kz
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